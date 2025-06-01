В результате обрушения моста в Брянской области погибли семь человек

В результате обрушения автомобильного моста на проходящий под ним пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области России погибли семь человек, пострадали 69, из них трое дети.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным властей, трое пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 44 человека, еще 22 получают амбулаторную помощь.

Обрушение произошло на перегоне Пильшино — Выгоничи, когда по мосту проезжала фура компании «Мираторг», а под ним проходил пассажирский поезд Климов-Москва. В результате столкновения локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

По информации Московской железной дороги, причиной происшествия стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Прокуратура организовала проверку. На месте работают спасательные службы, идет разбор поврежденных конструкций.