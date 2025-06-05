Илон Маск: Без меня Трамп проиграл бы выборы
Илон Маск резко высказался в отношении действующего президента США Дональда Трампа, заявив, что без его поддержки тот не победил бы на выборах, передает ТАСС.
"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей [Конгресса США]", - написал Маск в X.
Критика последовала после слов Трампа о том, что он "разочарован Илоном".
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп теряет терпение в отношении американского предпринимателя из-за его резких слов о законопроекте о сокращении государственных расходов.
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