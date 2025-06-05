Илон Маск: Без меня Трамп проиграл бы выборы

Илон Маск резко высказался в отношении действующего президента США Дональда Трампа, заявив, что без его поддержки тот не победил бы на выборах, передает ТАСС.

"Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей [Конгресса США]", - написал Маск в X.

Критика последовала после слов Трампа о том, что он "разочарован Илоном".

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп теряет терпение в отношении американского предпринимателя из-за его резких слов о законопроекте о сокращении государственных расходов.