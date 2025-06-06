Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде намерен встретиться с новым Папой Римским.

Как сообщает Report, об этом Пашазаде заявил журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

Он отметил, что в ближайшее время состоится визит Мусульманского совета старейшин в Ватикан, в рамках которого и состоится встреча с Львом XIV.

Пашазаде также выразил надежду на скорый визит Папы Римского в Азербайджан.