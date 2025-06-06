Маск заявил, что SpaceX не будет выводить корабли Dragon из эксплуатации

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск передумал выводить из эксплуатации космические корабли Dragon, широко используемые США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию.

«Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации»,- написал он в X. Таким образом бизнесмен отреагировал на комментарий одного из пользователей платформы, предложившего ему «остыть и сделать шаг назад» в конфликте с президентом США Дональдом Трампом.

5 июня Маск после угрозы Трампа расторгнуть государственные контракты с его компаниями, заявил, что SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon.

Источник: ТАСС