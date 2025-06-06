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Маск заявил, что SpaceX не будет выводить корабли Dragon из эксплуатации

First News Media09:28 - Сегодня
Маск заявил, что SpaceX не будет выводить корабли Dragon из эксплуатации

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск передумал выводить из эксплуатации космические корабли Dragon, широко используемые США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию.

«Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации»,- написал он в X. Таким образом бизнесмен отреагировал на комментарий одного из пользователей платформы, предложившего ему «остыть и сделать шаг назад» в конфликте с президентом США Дональдом Трампом.

5 июня Маск после угрозы Трампа расторгнуть государственные контракты с его компаниями, заявил, что SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon.

Источник: ТАСС

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