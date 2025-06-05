В Джалилабаде скончался мужчина, избитый на свадьбе несколько дней назад

В Джалилабадском районе Азербайджана скончался мужчина, избитый на свадьбе несколько дней назад.

Как передает АПА, инцидент произошел на свадебной церемонии в селе Хазиабад Джалилабадского района. Так, Ганбар Юсубов 1984 года рождения был избит на свадьбе двумя братьями.

Получивший травмы различной степени тяжести Г.Юсубов был госпитализирован в районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. Он отказался оставаться на стационарное лечение в больнице. Сегодня он был вновь госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья, однако спасти пациента не удалось.

По факту проводится расследование.

По предварительной информации региональной группы пресс-службы МВД, 28 мая во время ссоры на территории Масаллинского района Г.Юсубов был избит 22-летним Бабеком Шахмаровым. Г.Юсубов скончался в больнице 5 июня. Сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района, Б.Шахмаров задержан и передан следствию.