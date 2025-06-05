Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане

Объявлена повестка Всемирного дня окружающей среды, который Азербайджан будет принимать совместно с Программой ООН по окружающей среде 5 июня 2026 года.

Cоответствующая информация размещена на странице COP29 в соцсети X.

Отмечается, что мероприятие 2026 года коснется жизненно важной связи между урбанизацией и изменением климата, отразив постоянную приверженность Азербайджана укреплению глобального экологического сотрудничества, а также эффективных, инклюзивных действий в области климата.