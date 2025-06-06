Символ духовности и милосердия. Азербайджан отмечает Гурбан-байрамы

Сегодня весь исламский мир отмечает благословенный праздник Гурбан-байрамы - торжество, олицетворяющее глубокие заповеди и духовные истины, заложенные в священном Коране.

Воплощая приверженность азербайджанского народа своим национально-духовным ценностям, религиозным традициям, этот священный праздник в нашей стране отмечается с особым уважением, на государственном уровне.

Гурбан-байрамы занимает особое место в духовной жизни нашего народа, являясь символом верности исламским традициям, вековым национально-духовным ценностям и благодарности Всевышнему.

В эти священные дни по всей стране совершаются жертвоприношения во имя Аллаха, символизируя безграничную благодарность к Творцу.

Для народа-победителя этот праздник обретает особый сакральный смысл - как утверждение вечной истины: неизменного торжества добра над злом.

В Гурбан-байрамы наши соотечественники во всех уголках земного шара с глубоким почтением чтят память героических шехидов, отдавших жизни во имя Отчизны, возносят молитвы за мир и процветание родного Азербайджана.

Жертвоприношения, совершенные с безмерной радостью близости к Творцу, и в духе Великой Победы, становятся торжеством добрых молитв, чистых помыслов и благих дел, еще крепче укрепляя единство, сплоченность и солидарность нашего народа.

Гурбан-байрамы, будучи ярким выражением высших принципов Ислама, несет глубокий символический смысл, укрепляя веру, человеколюбие, нравственную чистоту и готовность к самопожертвованию во имя высокой идеи.

Авторитетные богословы подчеркивают, что суть праздника заключается не столько в жертвоприношении, сколько в духовном приближении к Всевышнему через этот древний обряд, уходящий корнями в глубину веков.

В священном Коране содержится откровение о пророке Ибрагиме, которому во сне, Аллахом было велено принести в жертву сына Исмаила в знак испытания веры. Сначала Ибрагим воспринял это как наваждение, однако повеление повторилось. Чтобы исполнить волю Всевышнего, отец и сын отправились в то место, где ныне возвышается Мекка. Убедившись в стойкости Ибрагима, Аллах послал ему барашка, которого отец с сыном принесли в жертву, во славу и честь Творца.

По учению богословов, Аллах не нуждается в жертвоприношениях - Он лишь испытывал крепость веры Своего пророка.

С тех пор, отдавая дань почтения непоколебимой преданности и безграничной любви пророка Ибрагима к Аллаху, и преклоняясь перед величием Творца, мусульмане совершают священный обряд жертвоприношения.

Став торжеством добрых молитв, чистых помыслов и благих деяний, Гурбан-байрамы еще больше укрепляет единство, сплоченность и солидарность в исламском мире.

По предписаниям, жертвенное животное должно быть приобретено только на честно заработанные средства - без этого жертвоприношение не считается принятым Всевышним.

По лунному календарю Гурбан-байрамы ежегодно отмечается 10-го дня месяца Зуль-Хиджа и знаменует собой завершение хаджа - ежегодного паломничества мусульман в Мекку.

Животное для жертвоприношения должно быть определенного возраста. После обряда мясо делят на три части: одну - раздают бедным, вторую - готовят для угощения родных, соседей и друзей, а третью оставляют для своей семьи.

Из мяса жертвенного животного готовят блюда согласно традиционной кухне народов исламских стран, уделяя особое внимание праздничному оформлению стола. На ритуальную трапезу стремятся пригласить как можно больше людей, прежде всего нуждающихся и неимущих.

В день Гурбан-байрамы категорически запрещается употребление спиртных напитков - это считается особым кощунством и глумлением над основами Ислама.

В эти священные дни мусульмане посещают могилы предков, родных и близких, отдавая дань памяти и уважения.

С праздником Гурбан Байрамы, дорогие читатели! Пусть этот благословенный день принесет вам, вашим родным и близким неиссякаемое счастье и добро, а вашим домам - благополучие и достаток.