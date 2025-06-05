Польская делегация посетила Военный институт - ФОТО

Находящаяся с визитом в Азербайджане польская делегация в составе преподавателей английского языка Военно-технической академии имени Ярослава Домбровского посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, действующий в подчинении Национального университета обороны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении прессы и связей с общественностью, в рамках визита гости ознакомились с историей и деятельностью института, посмотрели подробную презентацию о славном пути, пройденном военным учебным заведением. В ходе мероприятия польская делегация была проинформирована о процессе обучения в институте, учебных программах и основных направлениях системы обучения.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам преподавания английского языка, представляющим взаимный интерес, были даны подробные ответы на вопросы гостей.

В заключение делегация ознакомилась с музеем Военного института.