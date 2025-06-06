США ввели санкции против четырех судей МУС

Администрация президента США Дональда Трампа 5 июня объявила о введении санкций против четырёх судей Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что эти меры стали ответом на выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на решение о возбуждении дел по возможным военным преступлениям американских войск в Афганистане.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал имена санкционированных судей: Солома Балунги Босса из Уганды, Луз дель Кармен Ибаньес Карранса из Перу, Рейн Аделаиду Софи Алапини Гансу из Бенина и Бети Холер из Словении. Он заявил, что эти судьи участвовали в «незаконных и безосновательных действиях» против США и их союзников, особенно Израиля.

«Как судьи МУС, эти четыре человека принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника, Израиля», – заявил Рубио.

МУС резко осудил этот шаг, назвав его попыткой подорвать независимость международной судебной институции, которая дает надежду и справедливость миллионам жертв «невероятных зверств».

Источник: ТАСС