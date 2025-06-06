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В Шамахинском и Хызынском районах вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Себа Агаева11:16 - Сегодня
В Шамахинском и Хызынском районах вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Шамахинском и Хызынском районах Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Подземные толчки зафиксированы в 10:18 по местному времени в 15 км к северо-востоку от станции Пиргулу.

Землетрясение ощущалось в Шамахинском и Хызынском районах. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 5 км. В эпицентре сила подземных толчков достигала 4 баллов, а в близлежащих населенных пунктах - 3-4 баллов.

09:16

В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом 1news.az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, в 06:40 по местному времени в 13 км к северо-востоку от станции Пиргулу в Шамахинском районе произошло землетрясение, подземные толчки не ощущались.

Очаг природного явления залегал на глубине 6 км.

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