В Баку совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

6 июня в мечетях Аждарбей, Тезепир и других столичных мечетях совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы.

В церемонии приняли участие религиозные деятели и жители столицы.

Во время праздничного намаза возносились молитвы за упокой души наших шехидов, а также пожелания мира и благополучия народу.

Праздничный намаз также совершился в других мечетях страны, в том числе в освобожденных от оккупации регионах.

Отметим, что в этом году Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается 6-7 июня.