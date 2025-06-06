В Баку совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы - ФОТО
6 июня в мечетях Аждарбей, Тезепир и других столичных мечетях совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы.
В церемонии приняли участие религиозные деятели и жители столицы.
Во время праздничного намаза возносились молитвы за упокой души наших шехидов, а также пожелания мира и благополучия народу.
Праздничный намаз также совершился в других мечетях страны, в том числе в освобожденных от оккупации регионах.
Отметим, что в этом году Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается 6-7 июня.
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