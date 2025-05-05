Строящийся в Свободной экономической зоне Алят аэропорт будет международным

В Свободной экономической зоне Алят строится аэропорт. Ранее его деятельность предусматривала грузовые перевозки, однако позже было принято решение сделать его международным аэропортом.

Об этом заявил председатель правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров в ходе выступления на международном мероприятии на тему «Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра».

По его словам, аэропорт охватит территорию площадью 750 гектаров.

«Как известно, Свободная экономическая зона Алят находится на пересечении международных транспортных коридоров. После строительства аэропорта все транспортно-логистические вопросы для наших инвесторов будут решаться на очень простых и выгодных условиях», - отметил В.Алескеров.

Источник: АЗЕРТАДЖ