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Замминистра: Может быть рассмотрен вопрос расширения территории Пираллахинского промышленного парка

First News Media12:17 - Сегодня
Замминистра: Может быть рассмотрен вопрос расширения территории Пираллахинского промышленного парка

До настоящего времени в промышленные зоны Азербайджана предпринимателями было инвестировано более 6,9 миллиарда манатов, а также создано свыше 10 600 постоянных рабочих мест. Общий объем продукции, реализованной промышленными зонами за прошедший период, составил 16,2 миллиарда манатов, из которых 5,2 миллиарда пришлось на экспорт.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на проходящем в Баку международном мероприятии на тему «Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра».

Он отметил, что в соответствии с Распоряжением главы государства от 14 сентября 2016 года в Азербайджане на территории площадью 30 гектаров был создан Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции.

«Промышленный парк обеспечен всей необходимой инфраструктурой для осуществления предпринимательской деятельности, производства конкурентоспособной продукции, оказания услуг, а также создания перерабатывающих предприятий. В настоящее время вся территория парка полностью занята резидентами. Интерес предпринимателей к парку остается высоким. В связи с этим может быть рассмотрен вопрос о расширении его территории. Статус резидента в парке предоставлен 7 субъектам предпринимательства, реализующим проекты инвестиционной стоимостью свыше 120 миллионов манатов. Общий объем инвестиций, вложенных предпринимателями, превысил 45 миллионов манатов, создано около 160 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день в парке произведена продукция на сумму 64,5 миллиона манатов. Полноценная деятельность зарегистрированных в Пираллахинском промышленном парке резидентов будет способствовать развитию фармацевтической промышленности и удовлетворению спроса на лекарственные средства и медицинские изделия за счет местного производства», — подчеркнул замминистра.

По словам Эльнура Алиева, в промышленном парке уже запущены ряд предприятий: «Резидент парка компания Diamed Co производит одноразовые шприцы с использованием современных технологий. Другой резидент — компания R-Pharm — занимается упаковкой различных лекарственных средств. В настоящее время в сотрудничестве с турецкой компанией Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş в парке ведется строительство нового фармацевтического завода. Завод будет соответствовать международным стандартам качества и приоритетам Азербайджана в области фармацевтической безопасности. Здесь планируется выпуск лекарственных препаратов в различных дозировках и упаковках».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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