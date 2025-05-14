Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 10%

В первом квартале этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане составила 1 084 маната, что на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, средняя ежемесячная номинальная заработная плата была выше в таких отраслях экономики, как горнодобывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информационные технологии и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспорт и складское хозяйство.

По состоянию на 1 апреля этого года количество наемных работников в экономике страны составило 1 774,9 тыс. человек, из которых 880,1 тыс. задействованы в государственном, а 894,8 тыс. - в частном секторе.

Из числа наемных работников 18,6% заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,6% - в сфере образования, 13,7% - промышленности, 8,5% - здравоохранения и социального обслуживания, 6,6% - строительства, 6,3% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 14,9% - в других отраслях экономики.