В Финляндии столкнулись два вертолета

Два вертолета столкнулись в небе над аэродромом, расположенным в общине Эура в финской провинции Сатакунта.

Об этом пишет Yle.

По информации журналистов, после столкновения оба воздушных судна упали на землю. В ситуационном центре спасательного департамента Сатакунты рассказали, что на место происшествия уже прибыли специалисты и начали поисковые работы.

«Юго-Западное полицейское управление также сообщило, что первые сотрудники [правоохранительных органов] уже выехали на место происшествия», — уточняется в материале.

Источник: Gazeta.ru