В Финляндии столкнулись два вертолета
Два вертолета столкнулись в небе над аэродромом, расположенным в общине Эура в финской провинции Сатакунта.
Об этом пишет Yle.
По информации журналистов, после столкновения оба воздушных судна упали на землю. В ситуационном центре спасательного департамента Сатакунты рассказали, что на место происшествия уже прибыли специалисты и начали поисковые работы.
«Юго-Западное полицейское управление также сообщило, что первые сотрудники [правоохранительных органов] уже выехали на место происшествия», — уточняется в материале.
Источник: Gazeta.ru
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