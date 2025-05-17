Эрдоган: США смягчили санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400, заявил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В пятницу он принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Албании.

"Можем спокойно сказать, что идет речь о смягчении санкций CAATSA (введенных по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.). Мы встречались и обсуждали это с президентом Трампом и новым послом США Томом Барраком. Думаю, мы теперь быстрее пройдем через этот процесс с CAATSA. Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть", - цитирует канал TRT Haber заявление Эрдогана журналистам, сделанное по возвращении из Албании.

Эрдоган отметил, что наладил с Трампом более открытый и конструктивный контакт, чем с предыдущей администрацией США.