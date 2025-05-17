Саммит в Тиране: Азербайджан укрепил позиции на политической карте Европы

В мире, где дипломатические союзы стремительно меняются, а энергетические и транспортные карты переписываются заново, Азербайджан неизменно удерживает фокус внимания как Востока, так и Запада.

На пересечении Евразии, между Каспием и Черноморским бассейном, он не просто адаптируется к новым реалиям, но и формирует их.

В то время как одни государства стараются сохранить статус-кво, Баку уверенно прокладывает маршрут в будущее — сквозь дипломатические лабиринты и энергетические вызовы, к новому уровню международных отношений.

В этом контексте участие Президента Ильхама Алиева в 6-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Тиране, собравшем лидеров 44 европейских стран, стало символом укрепления статуса Азербайджана как ответственного, надёжного и стратегически важного партнёра Европы, занимающего центральное место в её политической повестке.

Саммит Европейского политического сообщества, созданного осенью 2022 года в Праге с целью развития диалога по всей Европе, включая как страны ЕС, так и государства, не входящие в ЕС, состоялся в тот момент, когда Европа вновь столкнулась с нестабильностью и растущим беспокойством по поводу обороны и энергетической безопасности.

И ЕС отчетливее осознает незаменимую роль Азербайджана в реализации своей политики по этим вопросам.

Сегодня Азербайджан вновь уверенно заявляет о себе как о надежном и стратегически важном партнере для Европы в целом ряде ключевых сфер: от политической стабильности и геополитической безопасности до энергетической диверсификации, развития транспортных коридоров и совместного решения глобальных вызовов.

Участие Президента Ильхама Алиева в 6-м саммите Европейского политического сообщества стало важным подтверждением стремительно развивающихся отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, а также продемонстрировало все возрастающую роль Баку в системе международных отношений.

Этот визит не просто восстановил прежние форматы взаимодействия, но и обозначил новые горизонты для сотрудничества в энергетике, транспорте, безопасности и устойчивом развитии. На фоне глобальных вызовов Азербайджан укрепляет свою репутацию надежного, самостоятельного и уважаемого партнера.

От напряженности к новому этапу стратегического диалога

Не секрет, что в недавнем прошлом отношения между Азербайджаном и Европейским союзом переживали период напряжённости. Некоторые круги в структурах Евросоюза — в том числе в Европейском парламенте — предпринимали попытки очернить Баку, ограничивая возможности для конструктивного диалога.

Однако Азербайджан не стал идти на компромиссы, противоречащие его национальным интересам, и последовательно отстаивал свою позицию, основанную на уважении суверенитета и принципе равенства государств. Этот политический курс, реализуемый Президентом Ильхамом Алиевым, привел к переформатированию двусторонней повестки.

Свидетельством этого нового этапа стали знаковые события до и во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

В частности, недавний визит верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Азербайджан, телефонный разговор президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты с Президентом Ильхамом Алиевым, а также встреча Президента Азербайджана с Президентом Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Коштой в Тиране – все это яркие маркеры того высокого значения, которое Европейский Союз придает развитию отношений с Азербайджаном.

Как неоднократно подчеркивала Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на различных платформах, в том числе и после встреч с Президентом Ильхамом Алиевым: «Азербайджан является для Европейского Союза ключевым партнером, особенно в сфере энергетической безопасности. В условиях геополитической нестабильности надежность поставок энергоносителей из Азербайджана приобретает исключительное значение для Европы. Мы видим большой потенциал для дальнейшего расширения нашего сотрудничества не только в энергетике, но и в транспортной сфере, а также в реализации совместных проектов, способствующих устойчивому развитию региона».

Это заявление главы Европейской комиссии отчетливо демонстрирует прагматичный подход ЕС к отношениям с Азербайджаном, основанный на признании его стратегической роли в обеспечении энергетической стабильности континента. В условиях стремления Европы к диверсификации источников энергии, Азербайджан с его богатыми запасами и развивающейся инфраструктурой становится незаменимым звеном в этой стратегии.

Геополитическая ось: От Востока до Европы

Азербайджан оказался в центре формирующейся новой архитектуры взаимосвязанности, охватывающей Восточную Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и далее — вплоть до Китая. В условиях, когда мировая политика все больше смещается в сторону Евразии, способность Азербайджана удерживать сбалансированные отношения с Западом и Востоком становится важнейшим стратегическим активом.

Именно поэтому интерес к Азербайджану в рамках 6-го саммита ЕПС был не формальным, а глубоко содержательным. В ходе визита Президент Алиев провел двусторонние встречи с рядом европейских лидеров, что подчеркивает не только признание политического веса Баку, но и важность его вклада в региональную безопасность и устойчивость.

Энергетическое партнерство, транспортные коридоры: столп устойчивости Европы

После начала российско-украинской войны ЕС остро осознал необходимость диверсификации маршрутов поставок энергии. Азербайджан в этом контексте стал жизненно важным партнером.

Инициируя и реализуя амбициозные трансграничные энергопроекты, Азербайджан уже продолжительное время занимает одно из ключевых мест в глобальной энергетической геополитике.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. «Южный газовый коридор – это история огромного успеха для всех нас.

Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня является главной артерией энергетической безопасности для многих стран. В настоящее время он работает на полную мощность. Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP – три составные части этого коридора, полностью загружены. Поэтому нам нужно расширяться», - заявил ранее азербайджанский лидер.

Ключевое значение Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности Европы трудно переоценить, и в этом контексте Азербайджан демонстрирует свое неоценимое значение в глобальной энергетической архитектуре.

Помимо энергетики, ЕС рассматривает Азербайджан как ключевое звено Среднего коридора, соединяющего Китай и Европу.

В условиях экономических изменений в мире и стремления к диверсификации маршрутов поставок товаров и ресурсов, значимость Азербайджана как транзитного хаба для соединения Востока с Западом и Севера с Югом поступательно усиливается. Развитая транспортная инфраструктура превращает нашу страну в важное звено в мировой логистической сети. Стратегические транспортные проекты с участием Азербайджана обеспечивают стабильность и безопасность поставок, значительно повышая экономическую устойчивость стран Европы и Азии. В этом контексте нельзя не отметить роль Среднего коридора как кратчайшего пути, соединяющего Европу и Азию, и в котором Азербайджан играет важную роль.

Баланс сил в регионе: дипломатия против односторонности

Важным элементом визита Президента Ильхама Алиева в Тирану стало противодействие попыткам Армении монополизировать внимание Европы к вопросам, касающимся Южного Кавказа. Некоторые группы в ЕС в прошлом делали ставку исключительно на армянскую повестку, однако сбалансированный и аргументированный подход Азербайджана показал: стабильность в регионе возможна лишь на основе справедливости, территориальной целостности и уважения к суверенитету всех сторон.

Сегодня ЕС все чаще признает, что именно Азербайджан обладает необходимыми ресурсами, политической волей и региональной легитимностью для реализации совместных проектов на пространстве Южного Кавказа.

Азербайджан как «средняя сила» в международной системе

В современном мире в условиях протекающих процессов и становления многополярного миропорядка возрастают позиции государств «средней силы» и их роль в общем балансе сил.

Так, некоторые страны, не будучи глобальными гегемонами, обладают существенным влиянием на региональную и межрегиональную повестку. Азербайджан в полной мере демонстрирует атрибуты такой силы: он способен вести самостоятельную внешнюю политику, выступать медиатором, развивать многовекторные экономические связи и участвовать в решении глобальных вызовов, будь то энергетическая безопасность, транспортная логистика или климатическая трансформация.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан открыт к партнерству, но лишь на основе взаимного уважения.

Участие азербайджанского лидера в 6-м саммите Европейского политического сообщества подтвердило, что Азербайджан возвращается в европейскую политику не как пассивный участник процессов, а как, а как самостоятельный и авторитетный игрок.

Стабильность, предсказуемость, открытость к партнерству и стратегическая гибкость делают страну незаменимым участником новых региональных и глобальных альянсов. Европа сегодня это осознает — и все чаще действует в соответствии с этой реальностью.