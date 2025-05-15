В Мексике бьюти-блогера застрелили во время онлайн-трансляции - ФОТО - ВИДЕО

23-летняя бьюти-инфлюенсер Валерия Маркес, имевшая более 200 тысяч подписчиков в Instagram, трагически погибла во время прямого эфира в TikTok в своем салоне красоты в Гвадалахаре.

Неизвестный вошел в помещение и открыл огонь. Девушка скончалась на месте на глазах у шокированных зрителей трансляции. Прокуратура штата расследует дело как фемицид (убийство женщины на почве гендерной ненависти).

Во время эфира Валерия находилась в своем салоне в пригороде, обнимала игрушку и общалась с подписчиками. Убийца, притворившись посетителем с подарком, приблизился и выстрелил в нее.

Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть блогерши. Имя подозреваемого не сообщается. Судмедэксперты изучают улики и записи. Следствие рассматривает все версии.

Глава муниципалитета, в свою очередь, заявил, что угроз Валерия не получала. Он также подчеркнул, что убийство по половому признаку является одним из тягчайших преступлений в стране. По данным ООН, в Мексике ежедневно убивают около 10 женщин и девочек.

Этот инцидент вновь остро поднял проблему насилия над женщинами в Мексике. Общественность, особенно феминистские организации, требуют усиления мер защиты, в том числе и онлайн. Подписчики Валерии выражают соболезнования в комментариях.