Трамп заявил, что не понимает, зачем Ирану гражданская ядерная программа

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что вопрос ядерной программы Ирана будет решаться либо «насильственным, либо ненасильственным образом».

«Я предпочитаю ненасильственный подход. Я не хочу, чтобы это было связано с насилием, но у них не будет ядерного оружия», - сказал он.

Он также отметил, что в Иране «много нефти».

«Когда у вас есть неограниченные запасы нефти и газа, зачем вам гражданская ядерная программа? Я просто не понимаю этого. Я думаю, ядерная энергетика подходит для гражданских целей, если у вас в стране нет нефти», - заявил президент США.

Ранее Иран неоднократно заявлял, что его гражданская ядерная программа не подлежит обсуждению на переговорах с США. В свою очередь в Вашингтоне до сих пор заявляли лишь о необходимости гарантировать, чтобы Тегеран «не получил ядерное оружие».