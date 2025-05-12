Сотрудники Tesla публично потребовали отставки Маска

Группа сотрудников Tesla публично обратилась к миллиардеру Илону Маску с требованием покинуть пост генерального директора компании.

Этот шаг был предпринят на фоне проблем со сбытом электромобилей и, по мнению авторов обращения, связан с негативным влиянием публичной деятельности Маска на имидж производителя электромобилей.

Об этом сообщает издание Electrek.

Обращение было опубликовано в неформальной форме на специально созданном веб-сайте инициативной группой работников, как сообщает издание Electrek. Учитывая, что в Tesla отсутствуют традиционные профсоюзы, подобные методы становятся способом выразить недовольство.

Авторы письма полагают, что статус Маска как публичной фигуры нанес серьезный ущерб репутации компании, что стало одной из причин снижения спроса на ее продукцию. Они указывают, что, несмотря на общий рост рынка электромобилей в США на 10% в первом квартале, продажи Tesla за тот же период сократились на 9%. При этом, по их мнению, качество продукции и ценовая политика не являлись основными факторами падения продаж.

В обращении утверждается, что покупателей на американском рынке отталкивает политическая активность Маска. В письме также отмечается накопление запасов даже обновленных кроссоверов Model Y на складах в США, что, по мнению авторов, свидетельствует о проблемах со спросом, которые руководство компании недооценивает.

Хотя установить полную достоверность письма сложно, его происхождение отчасти подтверждается свидетельством одного из авторов – Мэтью Лаброта. Лаброт, проработавший в Tesla более пяти лет и три года руководивший обучением персонала в отделах продаж и логистики, сообщил о попытках опубликовать обращение в социальной сети X (принадлежащей Маску), которые не увенчались успехом. Вскоре после этого Лаброт был уволен из компании.

В тексте самого обращения подчеркивается, что оно отражает позицию лишь части сотрудников Tesla, а не всего коллектива.