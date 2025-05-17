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На сегодняшний день в нашей стране в обязательное медицинское страхование включено около 400 видов кардиологических услуг

First News Media19:05 - Сегодня
На сегодняшний день в нашей стране в обязательное медицинское страхование включено около 400 видов кардиологических услуг

В прошлом году в медицинских учреждениях Азербайджана было проведено более 36 тысяч кардиохирургических операций.

Этот показатель в прямом смысле означает спасение тысяч жизней.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова, выступая на IX Международном конгрессе «Бакинские дни сердца».

Она подчеркнула, что сегодня в нашей стране около 400 кардиологических услуг включены в пакет обязательного медицинского страхования и десятки тысяч граждан ими пользуются.

Благодаря внедрению системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане стали более доступными такие высокотехнологичные и дорогостоящие медицинские услуги, как аортокоронарное шунтирование, замена и лечение сердечных клапанов, лечение врожденных пороков сердца. Граждане получают обследование и лечение без финансовых затруднений, возвращая себе здоровье. Это не только успех системы, но и показатель того, насколько высоко в нашей стране ценится человеческая жизнь.

За этими достижениями стоят работы по модернизации материально-технической базы медицинских учреждений, совершенствованию инфраструктуры и укреплению кадрового потенциала. Все эти успехи стали возможны благодаря особому вниманию и заботе руководства страны о сфере здравоохранения.

В результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева в области здравоохранения реализуются широкомасштабные реформы.

Реальными результатами этой политики являются увеличение средств, выделяемых на здравоохранение из государственного бюджета, реализация принятых госпрограмм, введение обязательного медицинского страхования на всей территории страны.

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