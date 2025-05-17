В Чикаго выставлен на продажу дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV
Дом в пригороде Чикаго, в котором вырос папа Римский Лев XIV, выставили на торги.
Об этом сообщает The Independent.
Коттедж находится в районе Долтон, к югу от города. Начальная цена лота — $250 тысяч. В доме есть пять спален, две ванные комнаты, окружено здание небольшим садом.
Владельцы пытались продать дом в январе этого года за $219 тысяч.
Однако после избрания кардинала Роберта Превоста новым главой Ватикана коттедж был снят с продажи.
Теперь владелец рассчитывает на то, что дом, в котором жил понтифик, станет туристической достопримечательностью. Продажа стартует на онлайн-аукционе в июне.
Источник: РИА Новости
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