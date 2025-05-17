В Чикаго выставлен на продажу дом, в котором вырос Папа Римский Лев XIV

Дом в пригороде Чикаго, в котором вырос папа Римский Лев XIV, выставили на торги.

Об этом сообщает The Independent.

Коттедж находится в районе Долтон, к югу от города. Начальная цена лота — $250 тысяч. В доме есть пять спален, две ванные комнаты, окружено здание небольшим садом.

Владельцы пытались продать дом в январе этого года за $219 тысяч.

Однако после избрания кардинала Роберта Превоста новым главой Ватикана коттедж был снят с продажи.

Теперь владелец рассчитывает на то, что дом, в котором жил понтифик, станет туристической достопримечательностью. Продажа стартует на онлайн-аукционе в июне.

Источник: РИА Новости