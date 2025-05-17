ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе

Палестинское движение ХАМАС изменило свою позицию на переговорах в Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников, заявил в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац, объяснив это началом новой широкомасштабной военной операции в Газе.

Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что целью этой операции является окончательный разгром ХАМАС.