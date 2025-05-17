Турция обнаружила в Черном море крупное газовое месторождение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море, содержащего топливо оценочной стоимостью $30 млрд.

«Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине "Гёктепе-3". Объем - 75 млрд кубометров, экономическая ценность - $30 млрд. Это месторождение сможет обеспечивать наши домохозяйства газом в течение примерно трех с половиной лет»- написал он в Х.

Эрдоган также сообщил, что с момента начала изысканий на шельфе Турции "проведено 11 буровых работ в Средиземном море и 38 - в Черном море". "Работы на скважине "Гёктепе-3" начались 27 марта и были завершены вчера на глубине 3 500 метров", - уточнил он.