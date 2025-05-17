Анар Исрафилов: Внедрение обязательного медицинского страхования повысило доступность кардиологических услуг в 3 раза

Одним из наиболее значимых и влиятельных шагов последних лет в системе здравоохранения страны стало внедрение обязательного медицинского страхования.

Благодаря этому доступность кардиологических услуг увеличилась в три раза и сегодня инвазивные кардиологические услуги оказываются в регионах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов на IX Международном конгрессе «Бакинские дни сердца».

По его словам, в результате в стране наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 12 проц на каждые 100 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. В семи регионах Азербайджана проведены операции на открытом сердце, при этом показатель успешности этих операций превысил 90 проц.

Кроме того, в последние годы более тысячи врачей и среднего медицинского персонала прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки в данной области.

Вместе с тем, в соответствии с мировой тенденцией в Азербайджане увеличивается число случаев сердечно-сосудистых заболеваний, что свидетельствует о стратегическом значении укрепления первичных медицинских услуг.