Лето-2025 в The Land of Legends: Новые впечатления для туристов из Азербайджана

С наступлением весны один из самых ярких курортных комплексов Турции — The Land of Legends в Анталье — вновь открывает свои двери для гостей со всего мира.

В этом году туристов из Азербайджана ждет особенно насыщенный сезон: новые шоу, обновленные аттракционы, тематические вечеринки и, конечно, теплое средиземноморское солнце. Комплекс The Land of Legends уже давно завоевал любовь семей с детьми, молодежи и всех, кто ищет яркие впечатления, а в этом сезоне обещает превзойти все ожидания. Что нового подготовил тематический парк и как лучше спланировать свое путешествие — рассказываем в этой статье.

The Land of Legends с размахом открыл сезон 2025 года, устроив незабываемое шоу для своих гостей. Вечер начался с эффектных выступлений артистов, красочных концертных номеров и завораживающих спецэффектов. Волшебная атмосфера, музыка и фейерверки наполнили парк ощущением настоящего чуда. Открытие сезона стало ярким стартом нового летнего путешествия, подарив каждому гостю море эмоций и вдохновения.

Одним из ключевых событий стало открытие Nickelodeon Land в тематическом парке The Land of Legends. Новый сектор включает три тематические зоны — SpongeBob, PAW Patrol и Star Trek — каждая из которых дарит детям и их родителям удивительные эмоции и настоящее погружение в мир приключений. Гости могут встретиться с любимыми героями, принять участие в интерактивных развлечениях и получить в каждой из тематических зон впечатления, которые навсегда останутся в памяти.

Кроме того, в этом году на территории комплекса открылся новый отель — Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, который приведет в восторг не только детей, но и их родителей. Каждый номер оформлен в уникальной тематике, вдохновленной любимыми персонажами Nickelodeon - SpongeBob, Teenage Mutant Ninja Turtles, PAW Patrol, Дашей-путешественницей и героями Star Trek™. Здесь каждая семья обретает действительно особенный опыт, наполненный эмоциями и путешествием в мир любимых историй.

Гости отеля The Land of Legends Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya также получают доступ к тематическому парку Nickelodeon Land, чтобы в полной мере насладиться семейным отдыхом.

Кроме того, у них есть отличная возможность бесплатно посещать роскошный курорт Rixos Premium Belek. Для их удобства в течение дня между отелями организован бесплатный трансфер. Гости могут провести время на частном пляже, поплавать в одном из многочисленных бассейнов, расслабиться в СПА-центре и пообедать, отведав блюда в одном из ресторанов курорта. Например, в ресторане People’s. Он, кстати, работает круглосуточно, предлагая разнообразные блюда мировой кухни в любое время дня и ночи.

Таким образом, в The Land of Legends Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya каждая семья найдет все для идеального отпуска: яркие эмоции в парке The Land of Legends и расслабленный отдых на берегу роскошного Rixos Premium Belek.

Мы побеседовали с управляющим директором The Land of Legends господином Семихом Эльбабой и узнали, как удачно здесь сочетаются забота об экологии, комфорт для всей семьи и неизменная популярность среди гостей.

- Какие особенности обслуживания клиентов вы считаете ключевыми для успеха The Land Of Legends Nickelodeon Hotel Antalya?

- В отеле The Land of Legends Nickelodeon Hotel Antalya наша философия сервиса основана на ценностях, отражающих суть не только нашего бренда, но и всей команды — людей, искренне увлеченных созданием незабываемого семейного отдыха.

Мы верим, что доброта — это язык, который понимают все. Каждое взаимодействие с гостем — будь то ребенок, встречающий любимого персонажа Nickelodeon, или родитель во время заселения на ресепшен — начинается с искреннего участия и заботы. Мы видим в каждом госте личность и стремимся понять его эмоции и ожидания, проявляя внимание и чуткость.

Наш сервис — это не просто следование стандартам, а стремление удивлять, развлекать и объединять. Креатив не только в дизайне, но и в подходе к каждому дню, каждому гостю, каждой задаче.

Наш коллектив работает энергично и слаженно в ритме семейного курорта. За каждым ярким моментом стоит команда, где ценятся взаимовыручка, инициатива и любовь к своему делу.

Мы стремимся к тому, чтобы отдых был легким и комфортным. Постоянно совершенствуем внутренние процессы, делая все возможное, чтобы каждая проведенная у нас минута приносила радость, а не хлопоты.

В основе нашего сервиса — умение гармонично сочетать креативность и честность, инновации и заботу, командную работу и искреннее гостеприимство. Именно эти ценности превращают обычный отдых в по-настоящему незабываемые воспоминания.

- Как отель обеспечивает комфорт для детей с особыми потребностями или аллергиями?

- Мы стремимся создавать инклюзивную среду, в которой каждый ребенок чувствует себя комфортно и в безопасности, учитываем ограничения в еде и аллергии и по запросу предложим полностью безопасные блюда без аллергенов. В отеле предусмотрены номера и инфраструктура, адаптированные для гостей с особыми потребностями, а наш персонал прошел обучение и оказывает деликатную, внимательную поддержку детям, которым требуется особый подход.

- Какие экологические инициативы или устойчивые практики используются в управлении комплексом?

- Rixos Hotels придерживается принципов устойчивого развития и активно внедряет экологичные инициативы на всех своих объектах, стремясь минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и развивать ответственное направление в туризме.

Rixos Hotels, а также тематический парк The Land of Legends, Kingdom Hotel и новый курорт Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya взяли на себя обязательство полностью покрывать потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников. По оценкам, эта мера позволит сохранить около 10 360 000 деревьев за 25 лет и сократить выбросы углекислого газа на 2 775 000 тонн — значительный вклад в заботу о природе и устойчивое будущее.

- Какие развлечения или зоны на территории отеля являются «фишками»? Что из инфраструктуры чаще всего вызывает восторг у гостей?

- Nickelodeon Land в тематическом парке The Land of Legends — это совершенно новая тематическая зона, открывшаяся в 2025 году. Она погружает детей и их семьи в захватывающий мир приключений. Здесь гостей ждут три уникальные зоны, каждая из которых предлагает свое неповторимое и увлекательное пространство для игры и веселья.

- Bikini Bottom, вдохновленная мультфильмом «Губка Боб Квадратные Штаны» - эта красочная зона позволяет детям погрузиться в подводный мир СпанчБоба. Среди главных развлечений — аттракцион Jellyfish Jam, гигантские качели в форме медузы, а также веселые водные игровые зоны.

- Star Trek™: Wild Galaxy – зона, созданная по мотивам Star Trek: Prodigy, предлагает захватывающее приключение в формате 5D-кино. Гостей ждет эпическая космическая миссия с впечатляющими визуальными эффектами и полным погружением в сюжет.

- Adventure Bay – зона, посвященная любимому многими мультфильму «Щенячий патруль». Здесь малыши могут прокатиться на вертолетах в аттракционе Skye’s Flyers, поиграть на тематических площадках и принять участие в интерактивных активностях.

Помимо тематических зон парка, The Land of Legends Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya предлагает полностью оформленные в стиле культовых персонажей номера — Спанч Боба, Черепашек-ниндзя, Даши-путешественницы и других любимых героев. Семьи могут пообедать в тематических ресторанах Nickelodeon All-Star Café, встретиться с любимыми героями во время ежедневных парадов и шоу, а также присоединиться к творческим активностям в Club Nick — ярком и веселом детском пространстве.

- Как вы обеспечиваете баланс между отдыхом детей и комфортом родителей?

- Мы тщательно продумали курорт так, чтобы каждый член семьи нашел здесь занятие по душе. Пока дети встречаются с любимыми персонажами и весело проводят время в Nickelodeon Land, родители могут расслабиться в СПА-центре Anjana, позаниматься в тренажерном зале или поужинать в одном из наших ресторанов.

Для дополнительного комфорта мы предлагаем профессиональные услуги по уходу за детьми и клуб Club Nick — здесь малыши находятся под присмотром опытных специалистов, и родители могут с легким сердцем посвятить время себе.

- Насколько активным было бронирование с момента открытия? Какие страны лидируют по количеству гостей? Были ли гости из Азербайджана?

- С момента открытия The Land of Legends Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya курорт пользуется высоким спросом. Мы с радостью принимаем гостей из разных уголков мира, особенно из Турции, Европы, Казахстана, России и стран Ближнего Востока. Отдельно приятно отметить, что среди наших первых гостей уже были семьи из Азербайджана, и мы с нетерпением ждем еще больше азербайджанских гостей в этом сезоне.

Беседовала Камаля Мамедова