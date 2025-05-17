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Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

First News Media15:30 - Сегодня
Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно поэтому Тегеран будет ежедневно наращивать свою силу, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Трамп заявил, что хочет использовать силу для (установления - ред.) мира. Он солгал. Он и американское руководство... (и - ред.) правительства использовали власть для массовых убийств в (секторе - ред.) Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников», - приводит слова Хаменеи агентство Fars.

Верховный лидер Ирана подчеркнул при этом, что силу можно использовать для установления мира и безопасности. «Поэтому мы... с божьей помощью будем наращивать нашу силу ежедневно»,- заметил он.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкианотметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми СШАсредствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае «случится что-то плохое».

Источник: РИА Новости

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