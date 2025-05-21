Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку в увеличении нефтяного экспорта в Европу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств выступил за использование потенциала ОТГ для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Акорды, он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.

Источник: АЗЕРТАДЖ