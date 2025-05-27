Цены на нефть и газ в 2024 году оказались ниже прогноза бюджета Азербайджана

В 2024 году средние цены на сырую нефть марки Azeri Light и природный газ на мировом рынке оказались ниже заложенных в государственном бюджете на 4,2% и 18,1% соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект «Об исполнении государственного бюджета на 2024 год».

Согласно документу, в прошлом году нефтегазовые доходы бюджета составили 17 969,4 млн манатов, что на 187 млн манатов или 1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 71,1% или 12 781 млн манатов нефтегазовых доходов. Налоговые поступления составили 26,6% или 4 780,5 млн манатов, а дивидендные выплаты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 2,3% или 407,9 млн манатов.