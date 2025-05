Хикмет Гаджиев поделился кадрами из Лачина - ВИДЕО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сделал публикацию из Лачина в соцсети X.

В публикации говорится:

"Лачин - город, восхищающий своей красотой, некогда пострадавший от 30-летней оккупации и вандализма, а ныне превратившийся под руководством президента Ильхама Алиева в один из красивейших городов Кавказа - сегодня, в День независимости Азербайджана, с гордостью принимает Саммит трех братских стран - Азербайджана, Пакистана и Турции".

Laçın – a city that mesmerizes with its beauty, once scarred by 30 years of occupation and vandalism, now restored under the leadership of President Ilham Aliyev into one of the most beautiful cities in the Caucasus – proudly hosts today - on the Independence Day of Azerbaijan-… pic.twitter.com/Lr3viEIkHp — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 28, 2025