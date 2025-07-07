Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей между Азербайджаном и Пакистаном

7 июля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшей в нашу страну с официальным визитом парламентской делегацией во главе со председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардаром Аязом Садиком.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече было подчеркнуто, что стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном основываются на принципах дружбы и братства. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что нынешний визит является очередным проявлением высокого уровня отношений между нашими странами. Упомянув о встрече гостей с Президентом Ильхамом Алиевым, спикер Милли Меджлиса сказала, что глава Азербайджанского государства уделяет особое внимание укреплению отношений между нашими странами.

В ходе беседы отмечалась высокая оценка народом Азербайджана поддержки, оказанной Пакистаном нашей стране в период 30-летней оккупации наших территорий Арменией и во время Отечественной войны.

Затронув межпарламентские связи, спикер Сахиба Гафарова упомянула успешную деятельность групп дружбы в обоих законодательных собраниях, добавив, что сегодня между нашими парламентами выстроены очень хорошие взаимоотношения. Кроме того, наши законодательные органы тесно сотрудничают в ряде международных организаций. Выстроенный между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией формат трехстороннего сотрудничества – одно из достижений наших государств, являющихся стратегическими союзниками.

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик выразил признательность за гостеприимство и приглашение посетить нашу страну, заявив, что Пакистан и Азербайджан являются братскими странами, неизменно поддерживающими друг друга. Председатель Ассамблеи поблагодарил Азербайджан за проявленную солидарность с Пакистаном в конфликте с Индией. Он отметил, что весьма важно для будущего укрепление связей между географическими районами, в которых располагаются наши страны.

Гость заявил, что участие глав государств и правительств в состоявшемся несколько дней назад саммите в Ханкенди было также месседжем мировому сообществу, и поддержкой победы Азербайджана.

В продолжение беседы председатель Национальной ассамблеи поделился соображениями о перспективах развития межпарламентских связей между Пакистаном и Азербайджаном и об обмене опытом, а также предоставил информацию о структуре и принципах деятельности парламента Пакистана, поведал о важной роли регулярных взаимных визитов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.