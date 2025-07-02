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«Враг у ворот, и он из Лондона»: Очередной бред пропагандиста Соловьева - ВИДЕО

First News Media12:25 - Сегодня
«Враг у ворот, и он из Лондона»: Очередной бред пропагандиста Соловьева - ВИДЕО

У российского пропагандиста Владимира Соловьева, похоже, случилось очередное обострение.

На этот раз он увидел след британской разведки... в Азербайджане. И не только в Азербайджане, но и в России — по версии главного пропагандиста РФ, именно Великобритания раздувает напряженность одновременно в Москве и в Баку. То есть, если верить этому параноидальному фольклору, сэры из MI6 управляют Азербайджаном, чтобы ударить по России, управляют Россией, чтобы взбесить Азербайджан, и заодно — чтобы насолить азербайджанскому руководству.

Интересно, в каком воспаленном мозгу рождается гипотеза, что британцы хотят свергнуть азербайджанского президента руками… самой же Азербайджанской Республики?

Соловьев на голубом глазу говорит: «Запад, мол, не любит Азербайджан за то, что он выгнал НКО, добился успехов и стал сильным». Ну да, конечно. То есть, Лондон долгие годы терпел и завидовал, а теперь решил мстить…

Соловьев, видимо, и сам не верит в то, что несет — просто реальность слишком сложна для его уставшего методичками сознания. Ему проще поверить, что всем в мире управляет не логика, не интересы стран, а личный заговор английской королевы (даже если она давно покойна).

Что в сухом остатке? У России портятся отношения с Азербайджаном — виновата Британия. В Азербайджане обсуждают имперское прошлое СССР — это заговор.

С таким же успехом можно объявить, что конфликт на даче у Соловьева между геранью и огурцами — тоже дело рук MI6. Ну а что — чем меньше логики, тем больше эфира. А когда других объяснений нет, остается старая добрая британская разведка — этот универсальный пропагандистский жупел для тех, кто окончательно потерял связь с реальностью.

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