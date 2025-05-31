Взрыв мины на границе: в Иране погибли двое солдат, двое ранены

Двое иранских солдат погибли и еще двое получили ранения в результате взрыва старой противопехотной мины, оставшейся со времен ирано-иракской войны, в городе Мериван иранской провинции Курдистан, сообщает Tasnim.

Группа из четырех человек была направлена для проведения обычной операции по наблюдению за границей, когда произошел взрыв.

Погибшие военнослужащие были опознаны как Мохаммад Реза Хориат-Пасанд из Корве и Сохейб Азизи из Бане.

Среди раненых - солдаты Иран Шарифи, также из Банеха, и Аманолла Абдоллахи из Хомейна.

Оба были доставлены в медицинские центры, и в настоящее время их состояние оценивается как стабильное.