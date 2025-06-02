«Гарри Поттер» возвращается: кто сыграет культовых героев? -ФОТО

Для целого поколения «Гарри Поттер» стал не просто серией книг или фильмов — это история взросления, которая сопровождала их на протяжении многих лет. И хотя поклонники франшизы давно повзрослели, интерес к грядущему сериалу лишь усиливается — во многом благодаря новому актёрскому составу.

Давайте посмотрим, как теперь будут выглядеть знакомые персонажи в свежей интерпретации.

Фильмам о Гарри Поттере удалось не только превратить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта в мировых звёзд, но и заново открыть для зрителей выдающихся британских и ирландских актёров. Именно эта сага познакомила новое поколение с такими легендами экрана, как Алан Рикман, Майкл Гэмбон, Гэри Олдман, Робби Колтрейн и Имельда Стонтон. Так или иначе, данный кастинг для HBO, американского платного телевизионного канала, является немаловажным и привлекает огромное количество внимания. Следует отметить, что к выбору актёров подходили с большой ответственностью – ведь в отборе участвовала сама создательница франшизы, Дж. К. Роулинг.

Так, HBO объявил имена трёх детей-актёров, которые возьмут на себя культовые роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в предстоящем сериале. Выбрали новичков на экранах: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

«После необычайного поиска, проведенного кастинг-директорами Люси Беван и Эмили Брокманн, мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона», — говорится в заявлении шоураннера Франчески Гардинер и режиссера Марка Майлода. «Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием открыть для себя множество молодых талантов».

Спустя достаточно долгое время спекуляций и споров, на роль Дамблдора будет назначен ветеран-актер Джон Литгоу. Следует отметить, что актёр имеет большой опыт, а многочисленные номинации Литгоу на премии «Эмми» и «Оскар» говорят сами за себя.

Больше всего внимания к себе привлёк выбор актёра на роль Северуса Снейпа – Паапа Эссиеду. Даже несмотря уже на утверждение каста, недовольство среди аудитории всё так же растёт. Кроме того, как известно, актёр так же привлёк внимание, подписав открытое письмо, осуждающее постановление Верховного суда Великобритании о том, что трансгендерные женщины юридически не являются женщинами. И так, Дж. К. Роулинг дала комментарий, который разжег общественный спор ещё больше. «У меня нет полномочий уволить актера из сериала, и я бы не воспользовалась ими, даже если бы и имела. Я не верю в то, что людей можно лишать работы или средств к существованию из-за их законно защищенных убеждений, которые отличаются от моих», — написала Роулинг на X, поделившись статьей о том, что Эссьеду стала одной из 1500 звезд, подписавших петицию.

На роль одной из ключевых женских персонажей в «Гарри Поттере», профессора МакГонагалл, была приглашена актриса Джанет МакТир. Напомним, что эту роль играла покойная великая Мэгги Смит. Смит — еще один пример, которому трудно соответствовать, но у МакТир определенно есть талант и внешность, как отмечают пользователи.

Как отмечают, одним из идеально подошедших на роль Хагрида актёров, является Ник Фрост. Учитывая, что он так же является комиком, нам стоит ожидать больше комедийных вставок и явно новые стороны такого персонажа, как Хагрид.

Отходя от официально подтверждённого каста, мы подходим к интересным спекуляциям и предположениям. Так, например, согласно Daily Mail, Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов, сможет стать единственным актёром из прежнего состава, которого HBO и Дж. К. Роулинг рассматривают для участия в предстоящем перезапуске сериала. Хотя фанаты давно мечтают увидеть Фелтона вновь в роли отца Драко — Люциуса Малфоя (которого играл Джейсон Айзекс) — источник издания считает это маловероятным, так как шоураннеры хотят задействовать Фелтона в других проектах.

По информации инсайдеров, Том может получить несколько закулисных ролей, например, участвовать в создании дополнительного контента для HBO — возможно, даже в формате документального фильма о производстве шоу.

Таким образом, новый сериал во вселенной «Гарри Поттера» обещает стать не просто ремейком знакомой истории, но и свежим взглядом на любимых героев с новыми лицами и актуальными темами. Несмотря на некоторые споры и дискуссии, интерес к проекту только растёт, а загадка новых интерпретаций заставляет ждать премьеры с особым нетерпением. Одно можно сказать точно — магия снова вот-вот оживёт на экранах. А как вам такие изменения?

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова