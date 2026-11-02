Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

Иранское рыболовецкое судно Azini захватили вооруженные пираты у северо-восточного побережья Сомали, сообщил Центр морской безопасности Индийского океана (Maritime Security Centre Indian Ocean, MSCIO).

«Судно потенциально может использоваться как судно-база для дальнейших пиратских атак», — сказано в предупреждении центра.

Безопасность экипажа остается неизвестной. В обновлении MSCIO сообщил, что Azini приближается к маршруту морского судоходства. Инцидент расследует военно-морская операция Евросоюза Atalanta.

Сотрудник морской полиции Пунтленда сообщил Associated Press (AP), что судно захватили 12 пиратов. На борту находились 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников.

Источник: РБК