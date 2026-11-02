В Геранбое легковой автомобиль врезался в грузовик, пострадали пять членов одной семьи

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, авария зафиксирована на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории района.

Двигавшийся легковой автомобиль ВАЗ потерял управление и сзади врезался в грузовик. В результате аварии пострадали пять членов одной семьи, находившиеся в машине.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. По факту проводится расследование.