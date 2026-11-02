В Геранбое легковой автомобиль врезался в грузовик, пострадали пять членов одной семьи
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, авария зафиксирована на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем по территории района.
Двигавшийся легковой автомобиль ВАЗ потерял управление и сзади врезался в грузовик. В результате аварии пострадали пять членов одной семьи, находившиеся в машине.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. По факту проводится расследование.
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