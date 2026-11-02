Трамп: я хочу быть добрым

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предпринять новые действия против Ирана, если сторонам не удастся достичь договорённостей.

«Единственная причина, по которой мы не закончили с Ираном, состоит в том, что я хочу быть добрым. Я хочу попытаться сохранить все жизни, если смогу», — отметил американский лидер, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«Но в какой-то момент нам придётся им всыпать», — подчеркнул он.

Перед митингом Трамп также заявил журналистам, комментируя конфликт с Ираном: «Мы очень скоро так или иначе покончим с этим. Они либо заключат сделку, либо мы просто положим этому конец». По словам американского лидера, США могут сделать это «простым путём», однако подробностей он не привёл.

8 октября Трамп заявил, что США не намерены наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

В субботу он заверил, что переговоры с Тегераном проходят хорошо, однако выразил сомнение в благонадёжности Ирана. При этом американский лидер отказался однозначно ответить на вопрос о возможном возобновлении военных действий против исламской республики на следующей неделе.

По сведениям портала Axios, Трамп не намерен возобновлять военные действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, поскольку рассчитывает сделать ставку на переговоры с Тегераном.