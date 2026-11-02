«Я хочу верить, что отец гордился бы мной»: сын шехида - о памяти, Победе и Родине

Приближается 8 Ноября - День Победы. Для Азербайджана это дата, олицетворяющая восстановление исторической справедливости, мужество народа и торжество национальной воли.

Но за этой победой стоят не только решения, военные операции и судьбоносные события. За ней - человеческие судьбы, семьи, которые ждали своих близких, и люди, отдавшие жизнь за родную землю, так и не дождавшись её освобождения.

Вахид Шукюров - востоковед, журналист, исследователь истории и культурного наследия Азербайджана, автор многочисленных статей и документальных фильмов. Уже много лет он рассказывает о памятниках, архитектуре, выдающихся личностях и малоизвестных страницах истории своей страны. Однако за его профессиональной деятельностью стоит и личная история: его отец, старший лейтенант Эльчин Шукюров, погиб в 1992 году в боях за Агдере, защищая территориальную целостность Азербайджана.

Сегодня, когда страна вернула свои земли, память об отце для Вахида Шукюрова приобрела особый смысл. Мы поговорили с ним об отце, которого он потерял в раннем детстве, о рассказах боевых товарищей, о цене Победы и о том, что значит быть достойным памяти тех, кто не вернулся с войны.

- Каким был ваш отец до войны? Что вы знаете о его решении отправиться на фронт?

В детстве отец мечтал стать морским офицером и связать свою жизнь со службой на военно-морском флоте. Окончил геологический факультет. Он был мирным человеком, специалистом своего дела. Я был совсем маленьким, когда его не стало, мне было 5 лет, поэтому мои собственные воспоминания отрывочны: прогулки, голос, отдельные моменты, которые с годами приобрели особую ценность. Гораздо больше я узнал от бабушки, мамы, родственников, друзей и сослуживцев отца.

По словам бабушки, трагедия в Ходжалы глубоко потрясла его. Он тяжело переживал гибель мирных жителей и решил добровольно встать на защиту территориальной целостности Азербайджана. Он говорил: «Если мы сами не встанем на защиту своей земли, то кто это сделает за нас?»

Думаю, в этих словах заключена вся его жизненная позиция. Он не ждал, что кто-то другой исполнит его долг.

- Вы знаете обстоятельства последнего боя отца. Что вам рассказывали его сослуживцы?

По их рассказам и со слов потом уже дедушки их подразделение оказалось в крайне тяжёлом положении, и батальону необходимо было выйти из окружения. Отец остался прикрывать отход товарищей. Переведя свою снайперскую винтовку в автоматический режим огня, он продолжал сдерживать противника, давая своим сослуживцам возможность уйти. Они смогли выйти, а он остался на поле боя и погиб. Некоторые из его товарищей помнят об этом спустя десятилетия. Для меня это особенно важно: значит, мой отец остался в их памяти не только как боевой товарищ, но и как человек, которому они обязаны жизнью.

- Что вы знаете о боевом пути отца? Что рассказывали о нём его боевые товарищи?

По словам сослуживцев, отец проявил себя как храбрый и опытный снайпер. По их свидетельствам, за время боевых действий он уничтожил 28 армянских боевиков! Но для меня главное даже не эта цифра, а его мужество, верность воинскому долгу и готовность идти до конца. Именно таким он остался в памяти людей, которые сражались с ним плечом к плечу. Сегодня отец покоится на Аллее шехидов в Баку, рядом с теми, кто, как и он, отдал свою жизнь за Родину. Для нашей семьи это место стало не только местом скорби, но и символом памяти и гордости его подвига.

- Насколько важно для вас, чтобы подвиг отца получил общественное и государственное признание?

Я не хотел бы сводить память об отце к наградам. Ни одна награда не может вернуть человека семье, а его поступок не становится менее значимым оттого, что о нём знают немногие.

Но я также понимаю, что в первые, чрезвычайно тяжёлые годы войны и становления независимого государства не все героические поступки получили заслуженное признание. Обстоятельства того времени были сложными, и не каждая история дошла до своего справедливого завершения. Мне бы хотелось, чтобы к таким судьбам со временем возвращались, внимательно изучали свидетельства сослуживцев и восстанавливали справедливость там, где это возможно.

Речь не только о моём отце. Это вопрос уважения к целому поколению людей, которые встали на защиту страны в самые трудные для неё дни. Память о них заслуживает того, чтобы ни один подвиг не затерялся в потоке времени.

- Бывали ли в вашей жизни моменты, когда вам особенно остро хотелось, чтобы отец был рядом и увидел, каким человеком вы стали?

- Да, конечно. Думаю, эти чувства знакомы каждому, кто потерял родителя в раннем возрасте. Важные моменты жизни, достижения, решения - во всём этом особенно хочется поделиться с отцом, услышать его совет и просто почувствовать, что он рядом. Мне хотелось бы, чтобы отец увидел, чем я занимаюсь, узнал о моих, достижениях, книгах, фильмах... Иногда хочется спросить, правильно ли я поступаю и что ещё могу сделать. Я не знаю, каким был бы наш разговор сегодня, но мне хочется верить, что отец гордился бы мной.

- Вы посвятили себя изучению истории, архитектуры и культурного наследия Азербайджана. Считаете ли вы это продолжением дела отца?

Я никогда не сравниваю свой труд с его подвигом. Это совершенно разные вещи, и то что сделал отец, несопоставима с тем, что делаю я. Но я убеждён: служить своей стране можно по-разному - с автоматом в руках, с камерой или с ручкой.

Я выбрал свой путь - рассказывать об Азербайджане, сохранять его историю, архитектуру и культурное наследие, делать так, чтобы люди знали и ценили богатство нашей страны. За годы работы я подготовил более 200 научно-популярных статей и участвовал в создании более 30 фильмов на исторические темы. Много лет я собирал материалы для своих книг, стремясь не только изучать и сохранять уникальные образцы культурного наследия Азербайджана, но и популяризировать культуру нашей страны в мире, рассказывая о том, что формирует неповторимый облик нашей Родины и составляет неотъемлемую часть её исторического и духовного богатства.

Значимым этапом этой работы стало издание книги «Мозаики Азербайджана. Симфония красок», вышедшее при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Это фундаментальное исследование, объединившее многолетние изыскания, архивные материалы и сведения о произведениях монументального искусства, призвано сохранить память об уникальном художественном наследии страны и познакомить с ним будущие поколения.

Для меня это не просто профессия. Любовь к стране должна проявляться в конкретных делах. Если отец защищал Азербайджан на поле боя, то я стараюсь служить ей знаниями, словом и сохранением памяти. И мне хочется верить, что в этом есть продолжение той ответственности перед Родиной, которую он однажды взял на себя.

- Что вы почувствовали, когда в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность?

Это было чувство огромной радости и гордости, смешанное с личной болью. Благодаря решимости Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, мужеству наших военнослужащих и героизму народа Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, осуществив мечту, которую долгие годы хранили целые поколения.

Для меня Президент Ильхам Алиев олицетворяет государственную волю, стратегическую последовательность и ответственность за судьбу страны. Возвращение наших земель стало результатом многолетней работы по укреплению государства, развитию Вооружённых сил и формированию возможностей для достижения поставленных национальных целей. За этой победой стоят не только решения на поле боя, но и долгий путь подготовки, выдержки и веры в собственные силы.Я испытываю глубокую благодарность всем, кто приблизил этот день.

Я хочу верить, что мой отец и все погибшие защитники Родины могли бы сегодня быть спокойны. Их земля возвращена, а Азербайджан доказал, что способен защищать свой суверенитет и самостоятельно определять своё будущее. Моя бабушка тоже мечтала об этом дне. Часть её детства прошла в Шуше, и она очень хотела снова увидеть город, вернуться на эти земли и побывать там, где погиб отец. К сожалению, она ушла из жизни, так и не дождавшись осуществления этой мечты.

- Что вы чувствуете, видя сегодня независимый и победоносный Азербайджан, за который сражался ваш отец?

- Сегодня я живу с высоко поднятой головой и люблю свою Родину. Мне хочется верить, что отец гордился бы тем, каким стал Азербайджан. Наша страна прошла огромный путь. Сегодня мы живём в независимом и победоносном Азербайджане, и наша задача - сохранить достигнутое, укреплять государство и передать следующим поколениям любовь к Родине не как красивую фразу, а как внутреннюю ответственность.

- Вахид, спасибо за откровенный разговор. В вашей истории память об отце стала не только семейной болью, но и частью более широкой истории. И, пожалуй, самое важное в ней - понимание того, что подвиг не заканчивается в день гибели человека. Он продолжает жить в памяти близких, сослуживцев, в истории народа и в делах тех, кто стремится быть достойным его наследия.

- Спасибо Вам. Для меня действительно важно, чтобы мы помнили не только даты и события, но и людей, которые стояли за ними. У каждого погибшего защитника Родины была своя история, своя семья, свои мечты. И мы не должны позволить этим историям исчезнуть.

Я верю в будущее Азербайджана и хочу, чтобы страна продолжала развиваться, укрепляться и процветать. Чтобы наши дети и внуки жили в мире, знали свою историю и понимали цену независимости. Независимость Азербайджана вечна. А память о тех, кто отдал за неё жизнь, должна оставаться вечной вместе с ней.