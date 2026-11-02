«Мы разобьёмся»: опубликована запись последних переговоров пилотов разбившегося во Флориде джета - ВИДЕО

В американском штате Флорида потерпел крушение бизнес-джет Learjet 60.

В результате авиакатастрофы погибли девять человек.

Телеканал CBS News обнародовал запись последних переговоров пилотов.

«Мы разобьёмся… У нас заканчивается время», — приводит телеканал слова, прозвучавшие в переговорах экипажа, опубликованных на сервисе LiveATC.net.

По сведениям BNO News, сначала пилоты подали сигнал бедствия Mayday и сообщили о снижении самолёта со скоростью около трёх километров в минуту. Авиадиспетчер пытался поддерживать связь с экипажем и просил пилотов продолжать говорить.

Затем с борта бизнес-джета сообщили о крене в 60 градусов. Незадолго до крушения на записи слышен мужской голос, произносящий молитву «Отче наш». В конце записи раздались крики, после чего связь оборвалась.

Авиакатастрофа произошла 1 ноября в округе Палм-Бич. Самолёт вылетел из Остина (штат Техас) и направлялся в аэропорт Норт-Эльютера на Багамских островах. Бизнес-джет упал в жилом районе возле Крестхейвена, после чего вспыхнул сильный пожар.

Все девять человек, находившихся на борту, погибли. Причины крушения пока неизвестны. Расследованием занимаются Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.