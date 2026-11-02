В Сирии сорвали диверсию на НПЗ
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Спецслужбы Сирии сообщили о предотвращении террористической диверсии, целью которой был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Хомс.
По данным ведомства, район был оцеплен, а подозреваемые задержаны непосредственно перед осуществлением нападения. У них изъяли пояса смертников, самодельные взрывные устройства, электронное оборудование для дистанционного подрыва, а также подробные карты завода.
В заявлении отмечается, что после предотвращения нападения охрана всех энергетических объектов Сирии «поднята на максимальный уровень готовности».
НПЗ в Хомсе, наряду с нефтеперерабатывающим комплексом в порту Банияс на средиземноморском побережье, играет ключевую роль в обеспечении местного рынка нефтепродуктами.
Источник: SANA
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