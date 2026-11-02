В Сирии сорвали диверсию на НПЗ

Спецслужбы Сирии сообщили о предотвращении террористической диверсии, целью которой был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Хомс.

По данным ведомства, район был оцеплен, а подозреваемые задержаны непосредственно перед осуществлением нападения. У них изъяли пояса смертников, самодельные взрывные устройства, электронное оборудование для дистанционного подрыва, а также подробные карты завода.

В заявлении отмечается, что после предотвращения нападения охрана всех энергетических объектов Сирии «поднята на максимальный уровень готовности».

НПЗ в Хомсе, наряду с нефтеперерабатывающим комплексом в порту Банияс на средиземноморском побережье, играет ключевую роль в обеспечении местного рынка нефтепродуктами.

Источник: SANA