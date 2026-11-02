ЦИК Болгарии: Йотова побеждает на выборах после подсчета 98,4 процента голосов

Действующий президент Болгарии Илияна Йотова и кандидат на должность вице-президента Кирил Вылчев одерживают победу на выборах главы государства после обработки 98,43% протоколов, об этом сообщает ЦИК страны.

Накануне в Болгарии прошел второй тур президентских выборов. Граждане страны выбирали одного из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

За пост главы государства боролись действующий президент Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.

По данным ЦИК на 03:00 по местному времени (05:00 по Баку — ред.), обработаны 98,43% протоколов, Йотова набирает 57,63% голосов, за Гюрова проголосовали 39,4% избирателей.

Официальные итоги будут объявлены не позднее 4 ноября.