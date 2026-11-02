СМИ: США хотят возобновления поставок газа из РФ в Европу через Украину

Соединенные Штаты выступают за скорое возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводам транзитом через территорию Украины.

С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США, Европы и Украины.

Как пишет газета, идея была выдвинута спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в ходе их поездок в Москву и Киев в сентябре и предусматривает продажу газа из РФ через американского посредника для обхода европейских санкций.

По утверждению WSJ, в Вашингтоне также пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на углеводороды на фоне рекордно низких запасов газа у Европы в преддверии зимы.

При этом, пишет издание, в Белом доме предложили хранить средства от продажи российского газа в рамках этого предложения на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.

Газета также утверждает, что в Вашингтоне рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки", которая не только приведет к разрешению украинского кризиса, но и урегулирует "давние разногласия России с европейскими союзниками США".

Источник: ТАСС