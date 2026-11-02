Мелания Трамп назвала успешной миссию в Олешках

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Олешки Херсонской области, и выразила признательность России и Украине.

«Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом <...>. От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Олешках», — написала она 1 ноября в X. «Я надеюсь, что Алешки станут основой для прочного мира между двумя странами. Прекращение огня началось 27 октября 2026 года и продолжалось до 1 ноября 2026 года, как и планировалось», — добавила она.

Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Олешках Херсонской области для обеспечения проведения гуманитарной операции. После введения 27 октября режима тишины была проведена гуманитарная миссия, в том числе по вывозу из этой зоны желающих гражданских лиц как в Россию, так и в Украину.