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Макгрегор анонсировал завершение карьеры в ММА

Редакция 1news08:45 - Сегодня
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Макгрегор анонсировал завершение карьеры в ММА

Ирландская звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор заговорил о завершении карьеры и пообещал устроить громкое шоу перед уходом из октагона.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что намерен сделать следующий поединок особенным и побить собственные рекорды по зрительскому интересу.

Своими планами спортсмен поделился в социальной сети X.

Макгрегор также решил напомнить о своей коммерческой популярности, сравнив интерес к собственным выступлениям с вниманием публики к знаменитым боксёрам. В частности, он отреагировал на недавний поединок мексиканца Сауля Альвареса против француза Кристиана Мбилли, заявив, что по продажам и числу зрителей способен превзойти любого из звёздных спортсменов.

«В следующий раз я реально постараюсь продать бой. Мой последний бой. Посмотрим, какие цифры смогу набрать. Буду продолжать бить свои собственные рекорды», — написал ирландец.

Боец добавил, что даже его предыдущий поединок собрал внушительную аудиторию, несмотря на конкуренцию с полуфиналом чемпионата мира по футболу. По словам Макгрегора, ему удалось привлечь внимание зрителей, хотя он, как утверждает сам спортсмен, даже не прикладывал особых усилий для продвижения боя.

«Я обгоняю каждого из них, но даже не стараюсь. Мой поединок был в одно время с полуфиналом чемпионата мира по футболу и всё равно собрал аудиторию», — похвастался спортсмен.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон 11 июля 2026 года на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Его соперником стал американец Макс Холлоуэй, которому ирландец уступил техническим нокаутом уже в первом раунде после травмы колена. Сейчас спортсмен восстанавливается после операции и рассчитывает вернуться в 2027 году.

При этом речь идёт о заключительном поединке по действующему контракту Макгрегора с UFC. Окончательно объявлять о завершении всей профессиональной карьеры спортсмен пока не стал. По предварительным планам, его возвращение может состояться во время International Fight Week в 2027 году.

Макгрегору 38 лет. За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах он одержал 22 победы и потерпел семь поражений. Ирландец вошёл в историю UFC как первый боец, одновременно владевший чемпионскими поясами организации в двух весовых категориях — полулёгкой и лёгкой.

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