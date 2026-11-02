Карлсон предупредил о возможном ядерном ударе США по Ирану

Журналист Такер Карлсон заявил, что США в ближайшие дни могут нанести ядерный удар по Ирану под давлением Израиля.

«Под давлением Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней», — написал Карлсон в соцсети X.

В качестве возможной цели журналист назвал гору Пикакс, где, по утверждениям израильской разведки, Иран мог возобновить программу обогащения урана.

Карлсон подчеркнул, что никакое обычное оружие не способно пробить защиту объекта толщиной почти 100 метров, поэтому «единственным вариантом является ядерный удар».

По его информации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво добивается такого решения из-за нестабильной политической ситуации после прошедших в стране парламентских выборов.

Журналист также отметил, что Трамп, по-видимому, ещё не принял окончательного решения относительно возможного удара и проводит консультации со своими советниками, в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спецпосланником Стивом Уиткоффом. По словам Карлсона, они по-прежнему склоняются к заключению сделки с Ираном.