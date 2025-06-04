Еще один филиал Банка ABB начал обслуживание в обновленном здании

В рамках проекта по трансформации филиальной сети Банка ABB был обновлен и филиал Банка в Саатлы.

Здание филиала приведено в соответствие с новым бренд-стилем Банка ABB и современной концепцией развития. Филиал расположен по адресу: проспект Гейдара Алиева, 178, и уже обслуживает клиентов.

Здесь созданы все условия для удовлетворения финансовых потребностей как бизнеса, так и физических лиц.

Клиенты могут воспользоваться в филиале Банка ABB в Саатлы такими услугами, как различные виды кредитов, кассово-расчетные операции, депозиты, денежные переводы, оформление платежных карт, операции с наличной валютой, и другими банковскими услугами.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

На правах рекламы