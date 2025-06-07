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СМИ: автомобиль въехал в группу людей в Баварии

First News Media20:25 - Сегодня
СМИ: автомобиль въехал в группу людей в Баварии

Автомобиль въехал в группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге Германии, полиция не исключает преднамеренный наезд.

Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По его информации, автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина. Как пишет газета Bild, водитель задержан. Согласно первоначальным выводам правоохранителей, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя жена водителя и их 5-летняя дочь. Полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно, пока это версия не исключена.

На данный момент нет информации о том, сколько именно человек пострадали.

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