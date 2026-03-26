Армения до 2029 года получит 143 млн евро от ЕС
Европейский союз предоставит Армении грант в размере 143 млн. евро.
Правительство Армении на заседании 26 марта одобрило соглашение о финансировании между Республикой Армения и Европейской комиссией «Договора многоотраслевой бюджетной поддержки».
В рамках соглашения предусмотрена поддержка ЕС в размере 143 млн. евро, которые будут направлены на развитие Армении на период с 2026 по 2028 годы.
Финансирование будет предоставлено исключительно в форме грантов, а основными направлениями поддержки являются управление общественными финансами, диверсификация экспорта, диалог вокруг либерализации визового режима, верховенство права, а также сферы занятости и социальной интеграции.
Источник: news.am
