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Рынок нефти отреагировал ростом на события в Иране

First News Media10:45 - Сегодня
Рынок нефти отреагировал ростом на события в Иране

Утром в пятницу мировые цены на нефть резко пошли вверх после сообщений об израильских авиаударах по территории Ирана.

Об этом пишет «Интерфакс».

По состоянию на 08:11 мск, августовские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE подорожали на $5,8 (8,36%) и достигли отметки $75,16 за баррель. Днем ранее они опускались до $69,36.

Цена июльских контрактов на WTI на торгах в Нью-Йорке выросла на $5,91 (8,69%) — до $73,95 за баррель, после снижения на $0,11 в четверг.

ВВС Израиля нанесли серию ударов по иранским объектам, связанным с ядерной и ракетной программами. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ввел в стране режим чрезвычайной ситуации, предупредив о возможной ответной атаке Ирана с применением ракет и беспилотников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция может продлиться несколько дней. Военные источники отметили, что в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Израиль, по их словам, счел ситуацию критической и решил действовать.

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