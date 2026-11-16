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УЕФА определилась с кандидатом на пост президента ФИФА

Редакция 1news22:42 - Сегодня
УЕФА определилась с кандидатом на пост президента ФИФА

УЕФА единогласно одобрила выдвижение президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло на пост главы ФИФА.

Об этом сообщается в заявлении организации.

63-летний функционер согласился принять участие в выборах президента ФИФА, которые пройдут в марте 2027 года. Для официального выдвижения его кандидатуру должен одобрить исполнительный комитет Французской федерации футбола. Соответствующее заседание назначено на 17 ноября.

Диалло руководит Федерацией футбола Франции с 2023 года. Ранее он занимал посты вице-президента и финансового директора организации, а также работал в руководящих органах профессионального футбола страны. В 2023 году он также вошёл в Исполнительный комитет УЕФА.

Европейские футбольные ассоциации заявили о необходимости восстановить единство и доверие в мировом футбольном сообществе. По их мнению, ФИФА должна уделять основное внимание развитию футбола во всех регионах мира, обеспечивать высокие стандарты управления и поддерживать тесное взаимодействие с национальными ассоциациями и конфедерациями.

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